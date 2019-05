In arrivo l'ultimo numero della New Edition di Ranma ½

La storia di Ranma ½ è tra le più sentite degli appassionati di Rumiko Takahashi, complice di un divertimento e una genuinità senza eguali. Ci rattrista, dunque, la notizia giunta negli ultimi minuti da Star Comics che annuncia l'imminente uscita del volume 20 e ultimo numero della nuova edizione del manga. Nell'articolo tutti i dettagli.

Stanno per volgere al termine, ancora una volta, le avventure di Akane e Ranma, alle prese, al solito, con rocambolesche avventure e con dei sentimenti che si rifiutano di dichiararsi apertamente. Infatti, l'editore italiano Star Comics ha annunciato poco fa, con un comunicato stampa, la data di uscita dell'ultimo numero della serie, che si precipiterà a riempire gli scaffali di tutte le fumetterie e librerie. Il 20° volume di 336 pagine, inoltre, sarà proposto alla solita cifra di 7€

L'ultimo numero di Ranma ½ NEW EDITION, dunque, uscirà il prossimo 5 giugno, e sancirà la fine della storia dei bizzarri personaggi tanto amato sin dal suo esordio nell'ormai lontano 1987 sulla rivista Weekly Shonen Sunday. Ma non temete, perché nella stessa rivista è già iniziato il nuovo manga dell'autrice intitolato MAO, che sommerà l'opera al suo già immenso curriculum artistico, caratterizzato da titoli del calibro di Rinne, Inuyasha e Lamù, di cui è disponibile, per quest'ultimo, il film Lamù: Only You su Netflix da aprile e che vi invitiamo a recuperare il prima possibile.

Citando il comunicato stampa, vi rimandiamo anche noi a preparare i fazzoletti, chiudendo insieme a noi questo bellissimo e divertentissimo ciclo fumettistico nipponico. E voi, invece, acquisterete l'ultimo numero della nuova edizione di Ranma ½ nonostante il prezzo?