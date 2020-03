In arrivo un nuovo fumetto spin-off di Buffy L'Ammazzavampiri, incentrato su Willow

La casa editrice BOOM! Studios ha annunciato Buffy the Vampire Slayer : Wilow, una miniserie spin-off di cinque numeri a cura dello scrittore Mariko Tamaki (Laura Dean Keeps Braking Uo With Me, Harley Quinn: Breaking Glass) e dell'artista Natacha Bustos (Moon Girl and Devil Dinosaur).

La nuova pubblicazione è incentrata sul personaggio di Willow Rosenberg, come recita la sinossi diramata dall'editore:

"Willow si trova faccia a faccia con la verità del suo passato ... e pianta i semi per un futuro che nessuno avrebbe potuto prevedere ... Willow sta lasciando Sunnydale per un viaggio attraverso il mondo alla ricerca di se stessa. Si imbatte in una comunità di persone come lei: streghe perse in cerca di risposte ... ma c'è un'oscurità nel cuore di essa, che ricorda a Willow qualcosa che ha già provato, qualcosa che teme dentro di sé.

Ora, per la prima volta nella sua vita, Willow deve fare affidamento solo sul suo istinto - e sulla sua magia - per salvarsi da una minaccia che Buffy non l'ha mai preparata ad affrontare ... o il resto del mondo la pagherà cara".

Il primo numero di Buffy the Vampire Slayer: Willow arriverà sul mercato nel mese di Giugno.

Si tratta dell'ultima pubblicazione della linea editoriale di BOOM! facente parte delle opere di Joss Whedon. Le trasposizioni fumettistiche sono ispirate dall'originale serie televisiva Buffy The Vampire Slayer, tuttavia si ambientano in una differente continuity rispetto allo show.

Su Everyeye abbiamo analizzato il nuovo fumetto di Buffy l'Ammazzavampiri. La casa editrice di Buffy, la Saldapress, ha rimandato le uscite di metà marzo a causa dell'emergenza Coronavirus.