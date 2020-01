In arrivo un nuovo manga dal papà di Fairy Tail? Hiro Mashima prepara nuovi progetti

Non c'è proprio un limite all'instancabile sete di manga di Hiro Mashima, il celebre creatore di Fairy Tail. Neppure dopo aver lavoro contemporaneamente a EDENS ZERO ed Heros, il sensei sta continuando a studiare nuovi progetti da riservare al nuovo anno per stupire ancora una volta i suoi numerosi appassionati.

Il saluto al 2019 di Mashima si è tinto di una particolare rivelazione da parte dello stesso autore. A sorpresa, infatti, il mangaka ha stuzzicato i fan rivelando che per il 2020 sono previsti "molti annunci sorprendenti". Ovviamente, i primi pensieri sono andati in direzione di EDENS ZERO che, giunto al capitolo 75, è ormai pronto ad accogliere un adattamento animato. Data la popolarità del sensei, è strettamente probabile un prossimo approdo sul piccolo schermo delle avventure di Shiki e Rebecca.

Secondo qualche altra ipotesi, al momento il sensei potrebbe essere all'opera su un nuovo manga in dirittura d'arrivo, magari della stessa longevità di Heros. Ad ogni modo, si prospetta un 2020 entusiasmante per il famoso papà di Fairy Tail, e non ci resta dunque che attendere eventuali novità in merito all'argomento. Ovviamente, come sempre, troverete tutte le novità a riguardo tra le nostre pagine. Ma per ingannare l'estenuante attesa, che ne dite di ammirare questo sensuale cosplay di Brandish?

E voi, invece, a cosa pensate si riferiscano questi misteriosi progetti in arrivo? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.