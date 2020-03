In arrivo un OAV speciale di Katana Maidens nel 2020

Il sito ufficiale che aveva pubblicato il primo video ufficiale del gioco per smartphone Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi ha condiviso di recente il primo trailer promozionale e anche un teaser riguardante proprio l'anime in questione. Il video che potete trovare in calce alla notizia ha riportato diverse novità.

Con la durata di un minuto, privo di scene vere e proprie, è stato presentato al pubblico lo staff che si occuperà della produzione di un Original Anime Video, suddiviso in due parti, dedicato naturalmente all'opera disegnata da Sakae Saitō.

Alla regia tornerà Tomohiro Kamitani, mentre alla sceneggiatura ci sarà Aoi Akashiro, anche lei legata a Toji no Miko sin dalla serie anime originale. Daisuke Niitsuma, che ha collaborato nella creazione dei personaggi visti nel film Lupin III: La Lapide di Jigen Daisuke, si occuperà del character design.

A dare voce ai personaggi principali torneranno i doppiatori del videogioco, quindi Himika Akaneya nel ruolo di Mihono Asakura, Kaori Ishihara come Chie Setouchi e Hiromi Igarashi come Kofuki Shichinosato.

Nella storia del franchise, l'intera umanità e la Terra sono minacciate dagli Aradama, mostri particolari. Le uniche in grado di contrastare e di respingere l'avanzare di tali mostri nel nostro mondo sono delle giovani ragazze guerriere, in possesso di katane. Queste giovani, che frequentano ancora la scuola, sono chiamate Toji, e fanno parte di uno speciale corpo interno alla polizia: la squadra speciale che si occupa di affari "religiosi".

Il governo le riconosce come una vera unità di difesa, e al momento sono presenti 5 guerriere nel mondo. Insomma una storia particolare che potrebbe rivelarsi ancora più intensa con l'OAV annunciato per il 2020. Ricordiamo che l'AnimeJapan 2020 è stato rinviato a causa del Coronavirus e che i possibili annunci previsti saranno comunque comunicati nelle giornate del 21 e del 22 marzo.