In arrivo ONE PIECE DOORS, la serie manga dedicata agli avversari sconfitti da Rufy!

Il famoso distributore italiano Star Comics ha recentemente annunciato che il prossimo 30 ottobre approderà in fumetteria ONE PIECE DOORS, il nuovo manga di Eiichiro Oda dedicato a tutti i nemici sconfitti da Rufy nel corso delle sue avventure. Di seguito vi proponiamo il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice.

"ONE PIECE sta per tornare in una veste completamente diversa! In questa nuovissima raccolta intitolata ONE PIECE DOORS, metteremo da parte per un po’ Rufy e compagni – alle prese con la ricerca del tesoro di Gol D. Roger – per immergerci nelle molteplici "side stories" raccontate tramite i frontespizi dei capitoli della serie. Avremo l’occasione di scoprire tutte le disavventure che hanno vissuto gli antagonisti dei nostri amati pirati dopo la loro sconfitta, e ritroveremo delle vecchie conoscenze. Inoltre, attraverso gli approfondimenti e i contenuti originali, potremo svelare un mistero".

Il primo dei tre Volumi disponibili approderà il 30 ottobre in fumetteria, libreria e su Amazon. La raccolta sarà composta da 288 pagine e costerà 6,90€. Insieme a ONE PIECE: Strong World, si tratta della seconda uscita importante legata all'opera di Oda pubblicata nella seconda metà del 2019.

