In arrivo anche le prime immagini dal Capitolo 118 de L'Attacco dei Giganti

Gli ultimi capitoli de L'Attacco dei Giganti sono stati a dir poco pazzeschi, sfornando una quantità di colpi di scena l'uno dietro l'altro ormai impossibili da tener conto. Con gli ultimi spoiler del Capitolo 118 ci prepariamo a nuovi eventi che si mostrano in delle prime immagini.

Abbiamo commentato nelle ultime ore i primi spoiler sul nuovo numero del manga di Hajime Isayama, il genio dietro una delle storie fumettistiche più seguite al mondo. Il combattimento tra le due fazioni rivali ormai imperversa senza esclusioni di colpi, mostrando nessuna pietà da ambo le parti. Ufficialmente, dunque, il capitolo 118 uscirà nella solita rivista Bessatsu Shonen Magazine nei prossimi tre giorni ma, com'era prevedibile, a pochi giorni dall'uscita ha attivato gli insider che non hanno perso a postare sulla rete le prime immagini provenienti dallo stesso numero.

Da quello che si evince dalle immagini postate da SP Manga, assistiamo a due tavole importantissime, che potete ammirare in calce alla news, che mostrano da un lato un Gigante Bestia intento a colpire le forze di Marley con tutta la sua furia mentre, dall'altro, un cambio di prospettive del tutto inaspettato con lo stesso Titano che cade dalle mura con la nuca insanguinata. Che Zeke se la stia vedendo brutta o che, addirittura, sia in prossima dipartita? Non possiamo non immaginare di un certo Levi, ma non vogliamo procedere con ipotesi azzardate.

In ogni caso, è innegabile l'enorme piega che sta prendendo la storia, garantendo al manga un traguardo colossale di oltre 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo. E voi, cosa ne pensate di queste prime immagini spoiler?