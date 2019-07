In arrivo a sorpresa il Monopoly di ONE PIECE, cosa ne pensate?

Per i fan di ONE PIECE, l'opera piratesca nata dal genio di Eiichiro Oda, il numero di prodotti da collezione dedicati alla serie non è mai troppo alto: nel corso degli anni infatti, il franchise ha espanso il proprio merchandising lanciando sul mercato diversi tipi di videogame, gadget e action figure.

Oggi, a sorpresa, lo store online AmiAmi ha svelato un nuovo, meraviglioso prodotto dedicato alla saga: un gioco da tavolo di Monopoly, rivestito per l'occasione in tema piratesco.

I giochi da tavolo dedicati gli anime sono generalmente comuni, le varianti della serie ufficiale di Monopoly tuttavia, non sono per tutti. Ad oggi, tra le saghe che possono vantare un simile prodotto, troviamo Pokémon, L'Attacco dei Giganti, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! e il più recente My Hero Academia.

Il gioco da tavolo, come potete osservare cliccando il link in calce, sarà distribuito a partire dal prossimo settembre per un prezzo speciale di 3.640 yen (circa 30 euro). La confezione del gioco ci mostra un coloratissimo disegno ritraente la crew di Rufy al completo, nella versione post-timeskip.

Cosa ne dite? Se verà tradotto in italiano lo acquisterete? Fatecelo sapere nei commenti! Se siete dei fan acaniti della saga inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alle SBS del Volume 93 di ONE PIECE.