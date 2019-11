In arrivo una spettacolare scultura di The Seven Deadly Sins con Ban ed Elaine

The Seven Deadly Sins si avvicina al finale sempre di più, ma il franchise è ancora molto vivo. Oltre al manga di Nakaba Suzuki, al momento è in corso la nuova stagione dell'anime, The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods. Ma in arrivo per la serie ci sono anche diversi prodotti di merchandising, come una statuetta nuova di zecca.

TheGoldenSmurf ha condiviso nei giorni scorsi alcune foto nei giorni scorsi su Twitter dove illustrava il suo lavoro in corso su una certa statuetta. L'attesa per scoprire di chi si trattasse si è conclusa ieri 5 novembre, quando l'utente ha svelato che gli era stata commissionata la produzione di una statua di The Seven Deadly Sins con Ban ed Elaine.

Il modellino in questione, oltre ad essere l'esordio dell'utente nel mondo dei professionisti, è una edizione limitata ed esclusivamente acquistabile su kitsunestatue.com. Come si può vedere dalle foto in calce, sono tanti i dettagli che l'artista ha inserito e non solo sui personaggi ma anche sull'ambiente che li circonda. Uniti alle dimensioni della statua, grande 48x51x35,6 centimetri, questi comportano un prezzo molto alto: 549€.

Prodotta in resina e dal peso di ben 10 chilogrammi, questa statuetta di The Seven Deadly Sins è disponibile per il preordine mentre la vendita avverrà ufficialmente in questi ultimi mesi di 2019. E voi acquistereste questa versione di Ban ed Elaine? Intanto, il manga prosegue con la pubblicazione del volume 39 con un Escanor in gran forma.