In arrivo uno spettacolo sul ghiaccio dedicato a Sailor Moon

Sailor Moon sarà presto protagonista di uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio intitolato "Sailor Moon Prism On Ice". Ad intepretare i panni della protagonista Usagi sarà la campionessa olimpica di pattinaggio Evgenija Medvedeva.

Sailor Moon è stata una serie di grandissimo successo nata dalla mente dell'autrice Naoko Takeuchi che narra delle avventure delle Guerriere Sailor (chiamate così per i particolari vestiti da marinarette che indossano) in lotta contro esseri malvagi e pericoli insidiosi. La serie, che consta di 18 tankobon in Giappone e proposta anche in Italia da Star Comics, ha generato poi moltissime serie animate tutte di grande successo ed impatto per gli appassionati che riservano ancora molto affetto per l'opera, tanto che è in arrivo un nuovo film intitolato Sailor Moon Eternal in uscita nelle sale cinematografiche giapponesi l'11 settembre 2020.

Lo spettacolo su ghiaccio, invece, arriverà quest'estate, sempre in Giappone, e avrà per protagonista Evgenija Medvedeva (che trovate con il costume di scena sul profilo Twitter della Toei in calce alla notizia) campionessa mondiale di pattinaggio, grande fan degli anime ed in particolare di Sailor Moon che ha già omaggiato in diverse gare, utilizzando outfit che richiamano il personaggio di Usagi. Vi segnaliamo inoltre la nostra recensione dell'edizione italiana di Sailor Moon Eternal Edition l'edizione definitiva che raccoglie tutta l'opera di Naoko Takeuchi.