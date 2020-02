In arrivo una splendida statua di Erza Scarlet da Fairy Tail

Se siete fan di Fairy Tail la serie creata da Hiro Mashima, sappiate che è in arrivo una bellissima statua da collezione di uno dei personaggi più amati dell'opera, ossia la spadaccina maga Erza Scarlet. Diamoci insieme un'occhiata.

La figure da collezione davvero splendida, che potete trovare in calce alla notizia, costa 330 euro (senza spese di spedizione) e mostra la spadaccina che indossa una delle sue armature più potenti, l' Ali d'argento. L'altezza della statua è di 50 cm, è larga 43 cm e misura 36 cm in lunghezza. Il lancio è previsto per il secondo quadrimestre del 2020, ma potete già preordinarla (qualora state pensando all'acquisto) ma tenete in considerazione che le prenotazioni chiudono il 10 febbrario prossimo. Dotata di grande fascino, Erza Scarlet è una delle maghe più forti all'interno della Gilda di Fairy Tail, tanto da occupare la classe S, ossia la classe di maghi più forti dell'universo magico creato da Hiro Mashima. Inoltre è dotata del potere di far comparire armi ed armature da utilizzare in battaglia contro i nemici, nonchè un'eccellente spadaccina.

Nonostante le avvenutre di Fiary Tail si siano concluse, i fan delle opere di Mashima si tengono comunque impegnati seguendo Edens Zero, il suo nuovo manga di avventura ambientato nello spazio. Inoltre, stando ad alcuni rumors, l'instancabile Hiro Mashima starebbe pensando ad una nuova serie di cui al momento non ci sono notizie ufficiali ma, appena sapremo qualcosa non mancheremo di comunicarvi. Sempre i fan di Fairy Tail possono dare un'occhiata a questo sketch di Natsu e Lucy dello stesso autore.