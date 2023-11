Finalmente in arrivo la stagione 5 per DanMachi: ecco l'annuncio ufficiale

Ottime notizie per l'anime "Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?", anche detto semplicemente Danmachi. In vista del decimo anniversario della serie è stata annunciata a sorpresa una nuova stagione. Sarà ufficialmente la quinta serie e sono stati rilasciati il trailer, una locandina e un logo rivisitato.

Lo scorso anno è terminata la quarta stagione di DanMachi e i fan ancora non avevano ricevuto alcun tipo di notizia su un sequel. La prossima stagione si chiamerà Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? V, dal giapponese Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka V.

Oltre al trailer ufficiale, che è possibile guardare al di sopra dell'articolo, è stata rilasciata anche una prima key visual. In questa locandina si legge la scritta, tradotta, "Voglio che il mio desiderio si avveri".

Come anticipato precedentemente, questa notizia è giunta ai fan in occasione dei dieci anni di DanMachi. Infatti, mentre l'anime ha debuttato per la prima volta nel 2015 con solo 13 episodi, la serie originale è nata nel 2013. La light novel da cui è tratto l'anime è scritta da Fujino Ōmori e disegnata da Suzuhito Yasuda e ad oggi è ancora in corso.

Sia DanMachi che No Game No Life sono stati rifiutati da Netflix e non sono disponibili nel suo catalogo. Al momento, l'unico modo per vedere DanMachi con doppiaggio in italiano è attraverso la Yamato Animation.