In arrivo una statua da collezione a grandezza naturale di Erza Scarlet

Tra i personaggi più amati della saga di Fairy Tail abbiamo, senza dubbio, Erza Scarlet. Il personaggio di Erza riesce a coniugare perfettamente bellezza e forza combattiva. Sarà presto disponibile una figure da collezione a grandezza naturale del personaggio.

In uscita per FigureX, studio che si occupa della realizzazione di statue da collezione a grandezza naturale di personaggi dei manga e anime, la figure sarà disponibile dal mese di Giugno prossimo. Alta 1.66 cm, la statua raffigura Erza vestita da samurai con kimono e spada pronta al combattimento, in una versione vista anche nella serie animata. Il costo della statua si aggira sui 13 mila euro circa. Non certo una cifra adatta a tutte le tasche. Più abbordabile è senza dubbio quest'altra figure di Erza Scarlet che è anche più contenuta nelle dimensioni.

Il personaggio di Erza si presta benissimo ad essere immortalata in statue da collezione per via dei suoi poteri magici che le consentono di cambiare armatura ed armi a piacimento. Nella serie, infatti, la nostra maga sfoggia una serie di look a seconda del tipo di nemico che deve affrontare. Se siete amanti delle storie di Hiro Mashima, sappiate che il creatore di Fairy Tail ha in serbo 4 nuovi progetti per i uoi appassionatissimi fan. Vi lasciamo inoltre con questa incandescente figure di Natsu Dragonil protagonista di Fairy Tail.