In arrivo tre nuovi Funko Pop di One-Punch Man: Mumen Rider costa il triplo di Saitama

Saitama stesso l'ha riconosciuto nelle ultime pagine del capitolo 127 di One-Punch Man: "Devo mettermi più in mostra invece di far finire subito i combattimenti". Nel mondo creato da ONE molti snobbano l'eroe dal pugno infallibile, ed a quanto pare sta iniziando ad accadere la stessa cosa nella realtà.

Funko, l'azienda giapponese responsabile per la creazione dei Funko Pop, ha infatti presentato le tre nuove aggiunte visibili in calce, rispettivamente dedicate al protagonista Saitama (in veste casual), all'esper di Classe S Torando e al giovane Mumen Rider, l'eroe di Classe C reso famoso dalla battaglia con il Re degli Abissi.

Il Funko Pop di Saitama lo ritrae con indosso dei jeans e la sua bellissima felpa bianca e rossa, mentre quello della giovane Tornado la vede in procinto di sferrare un attacco e sarà disponibile anche in una versione rara fosforescente. Entrambi i pupazzetti sono preordinabili sul sito di Entertainment Earth dal prossimo aprile per un costo di circa 10 dollari.

La star però è Mumen Rider, attualmente in esclusiva Gamestop. Il modellino, che lo vede immortalato insieme alla sua iconica bici, costa circa il triplo del normale ed è già arrivato a prezzi clamorosi su altri siti. Nel caso in cui qualcuno non riuscisse a preordinarlo comunque potrebbe sempre affidarsi a Popcultcha, che lo propone per la "modica" cifra di 60 dollari. Un rincaro impressionante visti i prezzi di mercato.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste vederne altri invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al clamoroso Funko Pop di Saitama travestito da Charanko.