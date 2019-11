In arrivo per We Never Learn una seconda light novel

Questo 2019 è stato un anno molto importante per We Never Learn, conosciuto in Giappone col titolo Bokutachi wa Benkyo ga Dekinai. La serie di Taishi Tsutsui ha debutto anche nelle programmazioni televisive nipponiche, con la prima stagione dell'anime andata in onda tra aprile e giugno e una seconda attualmente in corso e trasmessa da ottobre.

We Never Learn non brilla però solo sotto il fronte dell'animazione: la serie, oltre agli ottimi risultati che sta ottenendo il manga, si amplierà con una light novel. È la seconda prevista per i personaggi creati da Taishi Tsutsui e debutterà il prossimo mese.

Grazie all'arrivo su Amazon, si è scoperto che Bokutachi wa Benkyō ga Dekinai - Mitaiken no Jikanwari arriverà sugli scaffali il 4 dicembre sotto etichetta Shueisha. Il sottotitolo è traducibile con "Programmazione inesperta" e sicuramente si focalizzerà su una nuova sessione di studio di Nariyuki Yuiga con le tre allieve, la senpai e la professoressa che rendono più vivaci le sue giornate.

Oltre all'apporto del mangaka Tsutsui, la light novel verrà scritta da Hamubane. Quest'ultimo è stato lo scrittore anche della prima light novel su We Never Learn, pubblicata durante l'aprile di quest'anno. Il manga è ancora in corso su Weekly Shonen Jump e ha visto il sedicesimo volume con un OAV allegato.