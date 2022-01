Arrowverse, dalla tv ai fumetti: arriva la serie canonica dei supereroi di The CW

Il fortunato universo televisivo lanciato dalla rete The CW con la serie Arrow sta per sbarcare nel mondo dei fumetti: DC Comics annuncia Earth-Prime, miniserie in sei numeri che racconterà avventure inedite (e canoniche) con protagonisti i supereroi dell'Arrowverse e realizzate dagli stessi sceneggiatori dei serial televisivi.

I sei numeri che andranno a comporre Earth-Prime verranno pubblicati nel corso di tre mesi a partire da Aprile 2022. Ogni uscita si concentrerà su un eroe dell'Arrowverse differente, con l'ultima che servirà da crossover finale tra tutti i personaggi.



Earth-Prime #1, dedicato a Batwoman, sarà illustrato da Clayton Henry e scritto dalla sceneggiatrice della serie televisiva Natalie Abrams e da Kelley Larson. Le due scrittrici saranno affiancate dall'attore Camrus Johnson, che nella serie interpreta Luke Fox/Batwing, e che compare con il resto del cast nel poster della terza stagione di Batwoman recentemente pubblicato.



La seconda uscita, Earth-Prime #2, sarà basata sulla serie Superman & Lois. Gli scrittori del serial Adam Mallinger, Jai Jamison e Andrew Wong saranno affiancati dagli artisti Tom Grummett e Norm Rapmund per raccontare la storia del primo anniversario di Clark Kent e Lois Lane, oltre alle origini del Superman malvagio.



Earth-Prime #1 e Earth-Prime #2 usciranno rispettivamente il 5 Aprile e il 19 Aprile 2022. In calce, le cover dei primi due numeri, realizzate da Kim Jacinto. Per ogni uscita, è prevista anche la pubblicazione di una "Photo Variant Cover". Batwoman e Superman & Lois sono attualmente in programmazione su The CW negli Stati Uniti. A proposito, sembra che in Superman & Lois 2 potrebbe comparire Doomsday.