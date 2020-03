L'Art Director di God of War omaggia Mister Satan con una concept art iperrealistica

Rafael Grassetti, l'art director di Sony Santa Monica responsabile per il character design dei personaggi di God of War (2018), ha recentemente omaggiato sul suo profilo Instagram Mr. Satan, il campione di arti marziali della saga di Dragon Ball.

Come potete vedere in calce, l'artista ha ritratto l'iconico personaggio ideato da Toriyama e Toyotaro ricorrendo ad uno stile di disegno iperrealistico, ovvero fortemente improntato su una riproduzione "meccanica" della realtà. Il disegnatore non è nuovo ad opere di questo genere: ricorderete infatti che giusto qualche mese fa riservò lo stesso trattamento ad alcuni villain di Dragon Ball Z come Kid Buu e Cell.

Nell'anime come nel manga, Mr. Satan è il campione del mondo di arti marziali nonché essere umano più forte di tutti, ad esclusione dei Guerrieri Z, della figlia Videl e di Chichi. Nella serie ricopre principalmente un ruolo comico anche se diverse volte è stato realmente in grado di salvare gli abitanti della Terra, ad esempio riuscendo a stringere amicizia con Fat Buu o convincendo gli umani a prestare la loro energia a Goku nel corso dell'ultima battaglia contro Kid Buu.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste farvi qualche risata invece, vi rimandiamo al curioso crossover tra Dragon Ball e One-Punch Man pubblicato qualche giorno fa.