Arte: annunciata la trasposizione animata del manga di Kei Ohkubo

Il periodo rinascimentale è una parte della storia italiana più conosciuta ed apprezzata all'estero. Diversi mangaka giapponesi sono rimasti affascinati dalle opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Botticelli. Per questo non ci stupisce l'annuncio della trasposizione animata di Arte, manga ambientato a Firenze nel sedicesimo secolo.

L'opera è stata scritta da Kei Ohkubo, e narra le vicende di Arte, giovane nobildonna fiorentina con il desiderio di voler diventare una pittrice. Non sarà facile, visto che il mondo dell'arte è strettamente riservato agli uomini, e ancora di più per una ragazza di nobili origini. Nonostante questo, Arte insisterà nel voler inseguire il suo sogno, grazie alla sua perseveranza e al suo ottimismo.

Ad occuparsi della trasposizione animata sarà Tokuma Shoten, studio che ha collaborato alla produzione di serie quali Ghost In The Shell e Legend of the Galactic Heroes. Nel cast invece troveremo Mikaku Komatsu nel ruolo della protagonista e Katsuyuki Konishi nella parte di Leo, pittore che prenderà Arte come sua apprendista. Non conosciamo ancora la data di uscita della serie, né il numero di episodi totali. Possiamo avere un'anteprima della voce della protagonista seguendo Fairy Gone, anime la cui seconda parte verrà pubblicata il prossimo autunno, ecco un breve trailer dell'opera.

Inoltre trovate in calce alla notizia un simpatico disegno celebrativo dell'autore del manga.

Potrebbe essere Arte la prossima opera a beneficiare dei progetti per la promozione degli anime all'estero recentemente avviati dal governo giapponese, sorpreso per la grande popolarità che il genere di animazione tipicamente nipponico gode in tutto il mondo.