ARTE: annunciato il cast del doppiaggio, torna Cannarsi alla direzione

Nelle ultime settimane il distributore italiano Yamato Video ha annunciato una serie di progetti, tra nuove serie in arrivo e inediti doppiaggi, per festeggiare i 30 anni della compagnia. Tra i titoli anticipati dall'azienda spicca un'opera ambientata tutta in Italia, ovvero ARTE.

Annunciato nel mese di luglio, l'arrivo di ARTE in Italia ha raccolto l'entusiasmo della community, merito di un accattivante manga ambientato nell'era rinascimentale del Bel Paese. Nelle scorse ore, inoltre, Yamato Video è tornata a parlare del progetto per svelare i membri del cast che parteciperanno al doppiaggio, lista che qui segue:

ARTE: Emanuela Ionica

LEO: Lorenzo Scattorin

VERONICA: Chiara Gioncardi

UBERTINO: Bruno Alssandro

DANILO: Luca Biagini

AROLDO: Roberto Stocchi

ANGELO: Stefano Broccoletti

DARCIA: Agnese Marreddu

LUSANNA: Ughetta D'Onorascenzo

MADRE DI ARTE: Antonella Alessandro

PADRE DI ARTE: Mauro Magliozzi

YURI: Federico Zanandrea

KATARINA: Carolina Gusev

DAPHNE: Rossa Caputo

SOPHIA: Ilaria Latini

MALTA: Nicola Braile

BONA: Cristina Poccardi

GIMO: Lorenzo Crisci

MATTEI: Massimo Triggiani

NARRATORE: Stefano Mondini

Ma la vera sorpresa sarà il ritorno di Gualtiero Cannarsi alla direzione del doppiaggio dopo il polverone innalzato in rete dopo l'adattamento Netflix di Neon Genesis Evangelion. Non ci resta dunque che attendere di vedere il progetto in italiano per tirare le somme su un anime che, nel bene o nel male, farà sicuramente parlare di sé. E voi, invece, cosa ne pensate di Cannarsi su ARTE, la ritenete una buona idea? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.