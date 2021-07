ARTE doppiato in italiano: l'annuncio a sorpresa di Yamato Video

Alle volte il mondo dell'intrattenimento è fatto di annunci inaspettati, di quelli che tuttavia non possono che fare bene alla sfera dell'animazione in Italia. Tramite un annuncio completamente inaspettato, Yamato Video ha annunciato il doppiaggio di ARTE, l'anime sul Rinascimento italiano.

Approdato su Yamato Animation in simulcast l'anno scorso, non erano in molti ad aspettarsi che l'editore avrebbe annunciato il doppiaggio in lingua nostrana dell'adattamento anime del manga di Kei Ohkubo. Eppure, per continuare a festeggiare i 30 anni della compagnia non poteva mancare un titolo dall'ambientazione tutta italiana. Attraverso un post pubblicato in rete il distributore ha fornito i primi dettagli sul cast che vedrà Emanuela Ionica nei panni di Arte e Lorenzo Scattorin in quelli di Leo.

Yamato ha persino rilasciato un primo trailer doppiato della serie, lo stesso che potete recuperare in cima alla pagina e disponibile sul loro canale ufficiale YouTube. Qualora non abbiate mai sentito parlare di ARTE, la sinossi dell'anime qui segue: "XVI secolo, Firenze. La giovane di nobili origini, Arte, desidera diventare pittrice e fare apprendistato nella bottega di un maestro. Nell'età del Rinascimento non è però concesso spazio alle ambizioni di una donna e, per inseguire il suo sogno, Arte dovrà sfidare le convenzioni sociali della sue epoca."

E voi, invece, vi aspettavate un annuncio del genere? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.