L'Arte di Horizon Zero Dawn: lo splendido artbook arriva in Italia grazie a Panini Comics

A poco più di un mese dall’uscita del videogioco Horizon Forbidden West su PS4 e PS5, la casa editrice Panini Comics ha annunciato l’arrivo in Italia de L’Arte di Horizon Zero Dawn, artbook basato sul primo titolo della serie sviluppata da Guerrilla Games. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo speciale volume da collezione.

Disponibile da oggi 24 marzo 2022, sia sul sito ufficiale dell’editore, in libreria, fumetteri, e sui maggiori store online, l’artbook si presenta in un grande formato, 28 centimetri per 25,5 centimetri, cartonato e composto da ben 192 pagine interamente a colori, ed è venduto al prezzo di 35 euro.

La significativa copertina, che potete vedere in fondo alla pagina, introduce gli appassionati ad un incredibile viaggio attraverso i variopinti panorami dell’avventura di Aloy, in una Terra dove ormai la vegetazione fiorisce al pari della minaccia rappresentata da ADE, un’intelligenza artificiale determinata a far sparire qualsiasi traccia di vita organica dal pianeta.

Oltre agli artwork usati come riferimento per costruire le ambientazioni e gli ecosistemi esplorabili nel gioco, l’artbook contiene anche interessanti bozzetti, schizzi e idee che nel corso delle diverse fasi di progettazione e produzione hanno poi assunto una forma definitiva. Ricordiamo inoltre che Panini Comics ha anche portato nel nostro paese Horizon Zero Dawn: Falocodoro, fumetto ambientato tra il primo e il secondo videogioco, scritto da Anne Toole e illustrato dalla talentuosa Ann Maulina.