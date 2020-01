Quella volta che un artista italiano apparì in uno dei volumi di ONE PIECE

Ogni volume tratto dal manga di Eiichiro Oda, ONE PIECE, nasconde svariate sorprese. Oltre che a svelare alcune curiosità in merito ad alcuni personaggi, ogni numero riserva un angolo dedicato ai botta e risposta tra il sensei e i fan, nonché uno spazio dedicato a straordinarie fan-art.

Anche per merito della cura che depone nei riguardi di una community attenta ed esigente, Eiichiro Oda è riuscito a stimolare grandi aspettative per il suo capolavoro, al punto tale da far letteralmente impazzire i fan con le epiche conclusioni delle puntate di ONE PIECE. Ad ogni modo, mentre si discute in merito al futuro di Rufy, in rete è nuovamente trapelata in rete un'immagine speciale, frutto del puro talento nostrano.

Durante l'uscita dell'84° volume del manga, i più attenti avranno notato un curioso nome all'interno di una delle illustrazioni contenute nello spazio dedicato alle "SBS". Biagio Panzani, nome d'arte "biaz art", è stato scelto per pubblicare una propria rappresentazione grafica all'interno di uno dei tankobon del capolavoro di Oda sensei. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, apre con buffa simpatia il "botta e risposta" tra l'autore e i fan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo disegno scelto da un artista italiano, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler dell'ultimo capitolo di ONE PIECE che mostra il gradito ritorno di un personaggio.