L'artista Mirka Andolfo sarà presente al Lucca Comics & Games 2019

Nel corso di queste ultime ore, Star Comics ha rilasciato un interessante comunicato ufficiale per annunciare a tutti i suoi fan delle importanti novità che sapranno fare la felicità di molti lettori che saranno presenti al Lucca Comics & Games 2019.

Andando più nel dettaglio, è stato confermato che anche quest’anno Piazza Star Comics accoglierà la talentuosa Mirka Andolfo, l’amatissima artista di fama internazionale che ha realizzato per Star Comics le Variant Cover di BABAU e Prison School. Quest’anno, Mirka ha firmato la splendida cover di PUNK MAMBO, il volume unico di casa Valiant dedicato alle sorprendenti avventure della bizzarra sacerdotessa voodoo. Una storia che unisce punk, horror e humor: un concentrato di adrenalina pura, che sarà disponibile in Italia dal prossimo 20 novembre. Mirka Andolfo sarà presente in Piazza Star Comics dal 30 ottobre al 2 novembre per incontrare i fan durante le sessioni di autografi.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Mirka Andolfo è un’illustratrice e scrittrice napoletana di fama internazionale che ha disegna fumetti e cover per DC Comics, Marvel, Glénat, Valiant e altri editori internazionali. Nel 2012 ha creato Sacro/Profano, grazie al quale conquista un grande successo mediatico che si conferma con la sua seconda opera come autrice completa, ControNatura. Tra il 2019 e il 2020 la sua nuova serie, Mercy, sarà pubblicata quasi in simultanea tra Italia, Francia e Stati Uniti. Come colorista, ancora giovanissima, ha lavorato per franchise quali Geronimo Stilton, Ice Age, Peanuts e Topolino.