L'artista di My Hero Academia Vigilante illustra Jean Grey di X-Men Dark Phoenix

Siamo abituati alle periodiche illustrazione di Kohei Horikoshi sul manga principale di My Hero Academia, ma pare che anche il disegnatore dello spin off Vigilante, Betten Court, stia cominciando a divertirsi in tal senso.

L'artista, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Twitter un'illustrazione della bella Jean Grey con l'intento di omaggiare il lungometraggio X-Men Dark Phoenix. Sotto l'illustrazione è stata lasciata una breve didascalia, nella quale il disegnatore esprime tutta la sua contentezza per la visione del film, avvenuta dopo aver rispetto una deadline particolarmente tosta per il suo manga:

" Ho guardato Dark Phoenix dopo aver finito il lavoro sul manga, finalmente!"

Come potete vedere dalla rappresentazione, questa versione di Jean non risulta simile a quella apparsa nel film Dark Phoenix interpretato da Sophie Tuner. L'artista ha voluto realizzare una versione del personaggio che fosse altamente riconoscibile, ma allo stesso personale e non assimilabile a nessun altro fumettista.

L'illustrazione ci colpisce particolarmente per la lucentezza degli occhi e la rappresentazione della capigliatura, a dimostrazione del talento e dell'estro di Betten Court. Lo spin-off di My Hero Academia ha recentemente svelato nuovi dettagli sul potere dell' One for All, insieme ad un nuovo attacco di All Might mai apparso nella serie canonica.

