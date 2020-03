Un artista ricrea la morte di Trunks rappresentandola in prima persona

Nelle scorse settimane abbiamo più volte parlato di un fan di Dragon Ball Z , che si è divertito a ricreare momenti iconici della serie, tra cui anche la morte di Nappa, rappresentandoli però dal punto di vista dei personaggi.

L'artista in questione, l'utente @ruto830 su Twitter, ha condiviso di recente una nuova scena, particolarmente triste, avvenuta durante il Torneo della Saga di Cell, ovvero la morte di Trunks, venuto dal futuro appositamente per salvare Goku dalla sua malattia cardiaca e per aiutare lui e il resto dei Guerrieri Z nello scontro con gli androidi del Dr. Gelo e con il terribile Cell.

Nella splendida illustrazione che trovate nel post riportato in fondo alla pagina, vediamo l'attacco fulmineo con cui Cell, avendo già raggiunto la sua forma perfetta, decide di uccidere uno dei Sayan presenti sul campo di battaglia. Viene rappresentata con molta cura l'intensità del colpo e anche il sangue del giovane Trunks. La reazione di Vegeta ricorda i frame visti nell'anime, dato che il Principe dei Sayan, apparentemente freddo e distaccato, rimane indubbiamente scosso dalla morte di suo figlio.

Si tratta quindi di un altro omaggio all'universo di Dragon Ball firmato da questo talentuoso fan che sembra non volersi, fortunatamente, fermare nella produzione di disegni originali e ben realizzati come questo.