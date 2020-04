Skottie Young riversa il proprio estro artistico in un'illustrazione di Akira

Skottie Young ha costruito la propria firma ricoprendo il ruolo di copertinista e di sceneggiatore presso la Marvel Comics, e ora ha riversato tutto il suo estro artistico in un nuovo artwork del classico di Katsuiro Ohtomo, Akira. E' una grande annata per il franchise, che ritornerà sul grande schermo con una versione rimasterizzata in 4K.

Skottie Young ha prestato il suo talento a diverse pubblicazioni della Casa delle Idee, tra cui gli Avengers, gli X-Men, Venom, I Fantastici Quattro. Il caratteristico stile dell'artista si è sposato alla perfezione con i personaggi del fumetto americano, ma lo sketch dedicato ad Akira dimostra che è in grado di adattarsi - senza perdere la sua originalità - anche ad un opera di stampo nipponico.

Il protagonista dell'illustrazione è ovviamente Tetsuo, ritratto mentre esplode in una furiosa ondata di potere psichico, riducendo in macerie l'ambiente che lo circonda. Il fervore intorno ad Akira non è solamente giustificato dal ritorno del lungometraggio nei cinema giapponesi, ma anche dalla produzione di una nuova serie animata che - a detta di Otomo - seguirà più fedelmente le vicende dell'opera cartacea.

Il film di Akira, infatti, condensa l'intero nucleo narrativo del manga omettendo diversi dettagli dell'opera originale. Perciò una serie animata - magari affidata a uno studio esperto - può certamente sopperire a queste mancanze imbastendo un intreccio del tutto convincente, soprattutto per i neofiti del brand.

La proiezione di Akira in 4K è stata celebrata in Giappone con un suggestivo poster promozionale.