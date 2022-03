Un artista dello Studio Ghibli contro la guerra: un artwork per l'Ucraina

Gli ultimi giorni sono stati contraddistinti dal ritorno della guerra in Europa. Per questioni politiche, la Federazione Russa ha invaso l'Ucraina, portando un clima di terrore in tutto il globo. A smorzare la tensione, palpabile nell'aria, ci ha pensato un artista dello Studio Ghibli, che si è schierato a favore della pace.

La popolazione giapponese è l'unica al mondo ad aver conosciuto le sofferenze causate dalla bomba atomica. Dunque, è chiaro che i cittadini nipponici siano i primi a voler evitare nuovi conflitti, e ad appoggiare la pace. Tra questi, vi è anche l'animatore giapponese Nizo Yamamoto, nato proprio a Nagasaki, una delle due città colpite dal nucleare. Mentre Studio Ghibli festeggia l'apertura del parco tematico nel 2022, uno dei suoi animatori lotta contro la guerra.

Nato appena otto anni dopo l'esplosione della bomba nella sua città, Yamamoto ha assistito in prima persona alle conseguenze della guerra. L'animatore è stato dunque colpito nel profondo alla notizia delle tensioni tra Russia e Ucraina.

Sentendosi in dovere di supportare un clima di pace, Yamamoto ha pensato di sfruttare il suo mestiere come mezzo tramite il quale diffondere armonia. In un tweet, si è dichiarato fermo oppositore dell'invasione e di aver pensato bene a cosa poter fare per il popolo ucraino. L'animatore giapponese intende effettuare una donazione all'UNICEF in seguito alla vendita all'asta di un suo artwork, elaborato per l'occasione.

Il ricavato dell'illustrazione, che trovate in calce all'articolo, verrà dunque donato in beneficenza alla popolazione colpita dalla guerra. Yamamoto ha lavorato per lo Studio Ghibli a pellicole del calibro di Principessa Mononoke, Laputa - Castello nel cielo e La tomba delle lucciole. Ma non solo, ha prestato servizio anche per La città incantata e Weathering With You. L'augurio dell'animatore è che tra Russia e Ucraina possano nascere i fiori dell'immaginario di Miyazaki di Studio Ghibli.