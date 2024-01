L'artista di The Promised Neverland lancia il suo primo manga interattivo: cosa sarà?

La mangaka Demizu Posuka, nota per il suo lavoro su The Promised Neverland, ha annunciato un nuovo progetto: Misanga Route, un manga interattivo che sarà pubblicato sulla piattaforma Shonen Jump+ di Shueisha.

Dopo la deludente seconda stagione dell'anime di The Promised Neverland, la disegnatrice del manga torna sulle scene con un progetto tanto particolare quanto inaspettato. In Misanga Route, i lettori avranno la possibilità di scegliere il futuro della storia. Le scelte dei lettori influenzeranno le azioni dei personaggi e lo sviluppo della trama. Al momento, non è noto quando il manga verrà lanciato, ma è possibile che coincida con il debutto di ORE'N, un nuovo videogioco per cellulari sviluppato da Konami. Demizu Posuka ha partecipato alla progettazione dei mostri del gioco e parteciperà anche al suo sviluppo.

ORE'N è un gioco di ruolo in cui i giocatori formano squadre di mostri. La caratteristica principale del titolo è che i giocatori possono creare i propri mostri personalizzati. L'uscita di ORE'N è prevista per il 2024, ma non è ancora stata annunciata una data precisa. Il gioco sarà disponibile solo in Giappone.

Questo progetto risulta essere molto interessante, così come è interessante la scelta della Posuka di intraprendere un percorso così inusuale per una disegnatrice. Misanga Route ha il potenziale per diventare un'esperienza di lettura davvero coinvolgente. Tuttavia, il rischio che Misanga Route sia solamente un lavoro promozionale per ORE'N è molto concreto e, sebbene questa sia un'eventualità, crediamo che la mangaka abbia il talento per creare un'opera di qualità.

In ogni caso, è chiaro come l'artista del manga di The Promised Neverland, del quale trovate qui la recensione, stia intraprendendo una nuova strada creativa. Sarà interessante vedere come questo manga interattivo verrà accolto dai lettori.