Un artwork di My Hero Academia mostra tutte le fasi dell'evoluzione di Deku in villain

Uno dei lati più interessanti delle fan art è che spesso e volentieri non rispettano le classiche gabbie di interpretazione, ma anzi spaziano e inventano cercando di far abbracciare delle originalissime sfaccettature a dei personaggi che potrebbero apparire, all'esterno, alquanto semplici e stereotipati.

Proprio a questo proposito abbiamo deciso di mostrarvi l'ultimo lavoro dell'artista A2T-Will-Draw, diventato famoso negli ultimi tempi grazie alle sue reinterpretazioni in chiave fumettistica di alcuni importanti eroi di manga. Il disegnatore ha realizzato una meravigliosa opera che sta letteralmente spopolando su Instagram e Twitter, dedicata alla trasformazione in villain del giovane protagonista di My Hero Academia Izuku Midoriya.

L'artista ha realizzato la serie di disegni visibili in calce, che potete scorrere cliccando sulla freccetta alla destra dell'illustrazione. La striscia inizia con Midoriya che viene lentamente avvicinato da Toga, Dabi e successivamente da Shigaraki. Dopo essere stato manipolato dai villain, Deku abbraccia la peggiore parte di se accettando la corruzione e diventando parte del team di cattivi.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un cambiamento del genere nella serie originale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste fatto poi, vi ricordiamo che sono state recentemente condivise nuove informazioni sul nuovo arco narrativo di My Hero Academia 4 e sull'attesissimo episodio 11, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!