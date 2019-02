Asadora, Naoki Urasawa tornerà tra due mesi per la seconda parte del manga

Naoki Urasawa è sempre stato solito fare pause con le sue serie in punti chiave degli archi narrativi, in modo da dare stacco alle fasi della storia. Successe all'epoca con 20th Century Boys e Billy Bat, e l'autore prosegue sullo stesso filone con la sua nuova creatura, Renzoku Manga Shousetsu: Asadora!

il manga Asadora era entrato in pausa lo scorso gennaio, nel numero 10 della rivista seinen di Shogakukan Weekly Big Comic Spirits. Oggi, in occasione dell'uscita del numero 12 nelle edicole e fumetterie giapponesi, la casa editrice rivela la data di ritorno della serie del popolarissimo autore.

Secondo le informazioni diramate, il secondo arco narrativo di Renzoku Manga Shousetsu: Asadora! debutterà l'8 aprile, nel numero 19 della rivista Big Comic Spirits. Il manga è in pubblicazione da ottobre ed è stato anche il primo lavoro dell'autore ad essere pubblicato anche in digitale, essendo stato Urasawa per anni avverso a questo nuovo metodo di disegno e produzione dei contenuti.

All'autore è stata anche dedicata una mostra a Los Angeles che avrà luogo fino al 28 marzo, poco prima della ripresa di Asadora, e il mangaka ha anche partecipato all'esposizione il 23 gennaio con un discorso.