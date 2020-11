Asadora torna nel 2021, Panini Comics rivela la data d'uscita italiana del secondo Volume

Asadora!, ultimo lavoro del maestro Naoki Urasawa, è attualmente in corso di serializzazione in Giappone, dove conta 4 Volumi pubblicati. Lo scorso ottobre l'opera è arrivata anche in Italia per cortesia di Planet Manga e oggi, 25 novembre 2020, è stata finalmente annunciata la data d'uscita del secondo Volume ufficiale.

La seconda raccolta includerà i capitoli dal 9 al 16 compresi, e debutterà in tutte le edicole il 21 gennaio 2021, a tre mesi di distanza dalla distribuzione del primo Volume. L'opera non era stata nominata nell'ultimo Volume di "Anteprima" e Planet Manga ha deciso di comunicare la data ai fan tramite un post Facebook.

Per chi non conoscesse il manga, vi ricordiamo la sinossi riportata da Panini Comics recita quanto segue: "Il porto di Nagoya è sferzato da una tempesta. 2020: Tokyo è in fiamme. Cosa lega questi due eventi? Per venire a capo del mistero bisogna ripercorrere la vita di una “sconosciuta” ma coraggiosissima ragazzina chiamata Asa Asada".

E voi cosa ne pensate? Avete già recuperato il primo Volume di Asadora? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo alle migliori uscite del 2021 Panini Comics e vi ricordiamo che nel caso in cui voleste saperne di più sull'opera di Urasawa, potete dare un'occhiata al nostro approfondimento.