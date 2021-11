Asadora: Urasawa torna a vincere il premio per la migliore serie al Lucca Comics & Games

Negli scorsi giorni si è tenuta Lucca Comics & Games 2021, una delle fiere più importanti del settore, e come ogni anno, durante la terza giornata sono stati proclamati i vincitori delle diverse categorie considerate. Tra i numerosi premi, quello di miglior serie è andato ad Asadora ultimo lavoro firmato dal grande Naoki Urasawa.

Attualmente in corso con cinque volumi in Giappone, e quattro in Italia, editi da Panini Comics, il particolare seinen pubblicato sulla rivista Big Comics Spirits, segue la vita di Asa Asada, una ragazza che nel 1959, all'età di 12 anni, si ritrova improvvisamente separata dalla sua famiglia, sparita probabilmente a causa di una gigantesca e misteriosa creatura. Passano cinque anni e Asa, dopo aver sviluppato una grande passione per gli aerei, fonda la sua compagnia aerea a soli diciassette anni.

Poco dopo, grazie ad un contatto del suo mentore Kasuga, che sembra sapere qualcosa su quella creatura, inizia la ricerca della sua famiglia. Una missione complicata, ma che come promesso dall'autore stesso sarà solo l'inizio di un'avventura che la porterà fino ai giorni nostri. Un’opera senz’altro originale e contraddistinta dallo stile unico di Naoki Urasawa, che torna a vincere uno dei premi più prestigiosi della fiera toscana per la quarta volta, dopo Monster nel 2004, Pluto nel 2010 e Billy Bat nel 2012.