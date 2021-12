Ascendance of a Bookworm 3, rivelata una nuova key visual e il periodo d'uscita dell'anime

L'anime di Ascendance of a Bookworm, come già noto, tornerà nel 2022 con la terza stagione. La serie è tratta dalle light novel pubblicate tra il 2013 e il 2017 da Miya Kazuki e Yo Shiina, e narra le vicende della bibliotecaria Urano Motosu, che dopo la morte si risveglia nel corpo della giovane e debole Myne.

L'ultimo trailer di Ascendance of a Bookworm, pubblicato a ottobre, mostrava un nuovissimo personaggio della terza stagione dell'anime. Dopo due mesi senza notizie, finalmente sul sito ufficiale della serie è comparsa una nuova key visual, dove sono presenti tutti i personaggi principali. Assieme alla key visual, è stato rivelato anche il periodo della premiere di Ascendance of a Bookworm, ovvero aprile 2022.

La terza stagione dell' anime andrà in onda sui canali giapponesi Tokyo MX e BS Fuji, mentre in Italia al momento possiamo gustare i primi 28 episodi di Ascendance of a Bookworm su Crunchyroll, in lingua originale con i sottotitoli in italiano. A lavorare sull'anime lo studio Ajia-do Animation Works, autore di un ottimo lavoro con le precedenti stagioni. Haruka Matsunae verrà affiancato al character design di Ascendance of a Bookworm da Toshihisa Kaiya e Yoshiaki Yanagida, mentre cureranno la regia dell'anime Noriko Otake e Emiko Endo, sotto la direzione di Mitsuru Hondo.

Se siete interessati, potete leggere la nostra recensione di Ascendance of a Bookworm, focalizzata sugli episodi dell'anime disponibili su Crunchyroll.