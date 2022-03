Ascendance of a Bookworm 3, il nuovo spot svela la data d'uscita

Diversi trailer hanno accompagnato finora l'attesa per la terza stagione di Ascendance of a Bookworm. L'anime tratto dalla light novel di Miya Kazuki e Yo Shiina ha saputo conquistarsi un ottimo seguito con le prime 2 stagioni, disponibili su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano.

Ascendance of a Bookworm narra la storia di Urano Motosu, bibliotecaria che, dopo la morte, si reincarna nel corpo della giovane e debole Myne. Le novità sulla terza stagione si sono susseguite negli ultimi mesi, con le più recenti svelate nel video presentazione di Myne di Ascendance of a Bookworm.

Il breve spot pubblicitario della serie pubblicato su YouTube ci dà la possibilità di apprezzare ancora le animazioni di Ajia-do Animation Works, studio che ha già lavorato alle prime due stagioni. Nello spot possiamo ascoltare l'ending di Ascendance of a Bookworm 3, ovvero il brano "Kotoba ni Dekinai" di Maaya Sakamoto. Oltre alla canzone, ci viene rivelata la data d'uscita dell'anime, fissata per l'11 aprile sul canale giapponese Yomiuri TV.

Ecco quindi la data di rilascio della serie, dopo che il periodo di uscita di Ascendance of a Bookworm 3 era stato già svelato tempo fa. Non vediamo l'ora di poter proseguire con le avventure di Urano, che nel corpo di Myne si troverà a fare i conti con ogni genere di stranezza.