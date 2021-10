Ascendance of a Bookworm 3: Il trailer presente un nuovo personaggio dell'anime

Nel 2022 andrà in onda la terza stagione di Ascendance of a Bookworm: nelle scorse ore lo studio di animazione Ajia-do Animation Works ha condiviso un nuovo trailer dedicato al personaggio di Sylvester.

In calce alla notizia trovate il video dedicato ad Ascendance of a Bookworm e in particolare a Sylvester, che nelle puntate dello show sarà doppiato da Kazuhiko Inoue, attore già conosciuto per il suo lavoro in opere quali "Fairy Tail", "7SEEDS" e "Konosoba". Al lavoro sulle prossime puntate inedite troveremo anche Haruka Matsunae nel ruolo di character designer, mentre la regia sarà opera di Noriko Otake insieme a Emiko Endo. I primi 28 episodi di Ascendance of a Bookworm sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll, in versione in lingua originale e sottotitolato in italiano. Per chi non lo sapesse la serie ci racconta la storia di Motosu Urano, studente universitario appassionato di libri che si risveglia in un luogo sconosciuto dopo un incidente mortale: scoprirà quindi di essere rinato nei panni di Main, giovane ragazza che cercherà di rendere la lettura più accessibile a tutti gli abitanti di questo nuovo mondo.

