Ascendance of a Bookworm 3, ecco il video di presentazione di Myne

Ascendance of a Bookworm tornerà ad aprile con la terza stagione. L'anime segue le vicende di Urano Motosu, una bibliotecaria che, dopo la morte, rinasce nel corpo della giovanissima Myne. L'ultimo aggiornamento sulla terza stagione lo abbiamo avuto a dicembre, con la pubblicazione di una key visual di Ascendance of a Bookworm.

Lo scorso ottobre era stato invece mostrato un trailer del nuovo personaggio di Ascendance of a Bookworm 3, chiamato Sylvester. Attraverso il sito ufficiale dell'anime, è stato pubblicato un nuovo video di presentazione di Myne, protagonista della serie.

La voce narrante è quella di Yuka Iguchi, doppiatrice appunto di Myne. Nel video vediamo per la prima volta Kamil, il neonato fratellino della ragazza, oltre ai suoi genitori ed altri personaggi dell'anime. Ricordiamo che le animazioni sono a cura dello studio Ajia-do Animation Works, e che Ascendance of a Bookworm 3 andrà in onda in Giappone sui canali Tokyo MX e BS Fuji.

Potete recuperare i primi 28 episodi dell'anime su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano. Ascendance of a Bookworm è tratto dall'omonima light novel di Miya Kazuki e Yo Shiina, che ottennero un grande successo con la serie tra il 2013 e il 2017. L'anime si sta facendo apprezzare molto dai fan: saprà mantenersi sui suoi standard con questa terza stagione?