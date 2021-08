Ascendance of a Bookworm: poster e finestra d'uscita per la Stagione 3, in arrivo nel 2022

Il sito web ufficiale di Ascendance of a Bookworm ha rivelato finestra d'uscita e nuovi dettagli sulla terza stagione dell'anime, inizialmente prevista per il 2021 e poi rimandata a causa del Covid. Secondo quanto riportato lo studio d'animazione Ajia-do Animation Works si farà nuovamente carico della produzione, con Mitsuru Hongo alla regia.

Ascendance of a Bookworm 3 debutterà nella primavera del 2022, tra poco più di sei mesi. Al momento lo studio non ha rivelato la data d'uscita esatta, ma in calce potete dare un'occhiata alla prima key visual, con protagonisti Myne e Ferdinand.

L'anime di Ascendance of a Bookworm è composto da due parti. La prima è andata in onda dal 2 ottobre al 25 dicembre 2019 e si compone di 14 episodi, mentre la seconda è stata trasmessa nella primavera del 2020 e si compone di 12 episodi. In totale sono disponibili 26 puntate, in cui vengono trasposti gli eventi raccontati fino alla seconda parte del Volume 2 della light novel. Tutti gli episodi più i due OVA sono visibili gratuitamente su Crunchyroll Italia.

Per maggiori informazioni, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione della Stagione 1 di Ascendance of a Bookworm.