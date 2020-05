Ascendance of a Bookworm, nessuno stop: tutti gli episodi sono già pronti

La stagione primaverile degli anime è bloccata per il Coronavirus. Sono davvero poche le trasmissioni che riescono a portare avanti la propria storia senza stop improvvisi. Tra queste c'è Ascendance of a Bookworm, anime che va in onda anche su Crunchyroll. E il regista ha confermato che non ci saranno stop.

Col diciottesimo episodio Ascendance of a Bookworm che è andato in onda a Tokyo lo scorso giovedì, il regista Mitsuru Hongo ha rassicurato i fan dell'anime. Ha infatti confermato che Ascendance of a Bookworm ha già i 26 episodi pronti e disponibili per le trasmissioni.

Mitsuru Hongo ha riconosciuto che ci sono momenti in cui la produzione dell'anime è costretta a lavorare anche nelle settimane precedenti alla trasmissione di un dato episodio. Ha però spiegato che la programmazione di Ascendance of a Bookworm era già stata spostata di alcuni mesi rispetto alla data inizialmente prevista a causa di vari problemi. Per questo, anche in questo periodo dove il Coronavirus blocca produzioni su produzioni ogni giorno, Ascendance of a Bookworm riuscirà a rallegrare gli spettatori.

Fino agli inizi della stagione estiva prevista per giugno potremo godere di altri episodi di Ascendance of a Bookworm ora alle prese con la seconda parte. Se siete curiosi di questo anime, leggete la nostra anteprima.