Ascendance of a Bookworm: svelata la data d'uscita e il numero d'episodi dell'anime

Il sito ufficiale dedicato ad Ascendance of a Bookworm (Honzuki no Gekokujō - Shisho ni Naru Tame niwa Shudan o Erandeiramasen), anime tratto dai romanzi scritti da Miya Kazuki, ha rilasciato in queste ultime ore alcune nuove informazioni sull'opera.

Andando più nel dettaglio, è stato annunciato che l'opera sarà presentata in anteprima su WOWOW il 2 ottobre, su Tokyo MX il 9 ottobre e BS Fuji il 10 ottobre. Il sito ha inoltre annunciato l'uscita della serie in formato blu-ray e DVD, il tutto per un totale di 14 episodi. I DVD saranno suddivisi in cinque volumi che usciranno rispettivamente il 18 ottobre, l'8 novembre, il 29 novembre, il 20 dicembre e il 27 dicembre. La versione blu-ray sarà invece costituita da una singola confezione che verrà resa disponibile dal 27 dicembre. J-Novel Club si sta occupando della pubblicazione dei romanzi e dell'adattamento manga in inglese, di cui potete leggere la sinossi qui di seguito:

"Una ragazza del college che ama i libri da quando era una bambina muore in un incidente e rinasce in un altro mondo di cui non sa nulla. Ora si chiama Myne ed è la figlia malata di un povero soldato. A peggiorare le cose, il mondo in cui è rinata ha un tasso di alfabetizzazione molto basso e i libri risultano essere un bene rarissimo e costosissimo. Vista la situazione, Myne decide quindi che vi è un unica opzione a sua disposizione: se non ci sono libri, sarà proprio lei a realizzarli! Ora il suo obiettivo è quello di diventare una bibliotecaria."

Mitsuru Hongo (Kasumin, il film di Crayon Shin-chan, World Trigger) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da Ajia-do (Genshiken, Spirit of Wonder) con l'assistente regista Yoshiki Kawasaki (regista dell'episodio di Monster Hunter Stories RIDE ON) e Mariko Kunisawa (Hatsukoi Limited , Magimoji Rurumo), responsabile degli script della serie. Yoshiaki Yanagida (Genshiken, Spirit of Wonder) e Toshihisa Kaiya (Ruin Explorers - Fam & Ihrie, Spirit of Wonder, World Trigger) si stanno occupando del character design. Sumire Morohoshi eseguirà il main theme dell'opera, intitolato "Mashiro" (Pure White) e rappresentante per Morohoshi il suo debutto da solista. Nakajima si occuperà invece dell'ending theme "Kamikazari no Tenshi" (Hair Ornament Angel).