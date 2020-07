Ascendance of a Bookworm tornerà con una terza stagione, è ufficiale

Niconico, il popolare sito web giapponese di video sharing precedentemente conosciuto come Nico Nico Douga, ha recentemente organizzato un live-stream dedicato all'adattamento anime di Ascendance of a Bookworm, confermando negli ultimi istanti della diretta l'inizio della produzione della terza stagione. In calce potete dare un'occhiata all'annuncio.

Per chi non conoscesse la serie, ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Una ragazza del college che ama i libri da quando era una bambina muore in un incidente e rinasce in un altro mondo di cui non sa nulla. Ora si chiama Myne ed è la figlia malata di un povero soldato. A peggiorare le cose, il mondo in cui è rinata ha un tasso di alfabetizzazione molto basso e i libri risultano essere un bene rarissimo e costosissimo. Vista la situazione, Myne decide quindi che vi è un unica opzione a sua disposizione: se non ci sono libri, sarà proprio lei a realizzarli! Ora il suo obiettivo è quello di diventare una bibliotecaria".

L'anime è stato diviso in due parti (o stagioni). La prima è andata in onda dal 2 ottobre al 25 dicembre 2019 e si compone di 14 episodi, mentre la seconda, più recente, è stata trasmessa questa primavera dal 10 marzo al 20 giugno. In totale sono disponibili 26 puntate. I nuovi episodi dovrebbero nuovamente essere trasmessi da Crunchyroll nel 2021.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di più recente invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro elenco delle uscite per la stagione estiva 2020.