L'ascesa di Orochi in ONE PIECE viene raccontata in tutto il suo orrore

Wanokuni è stata da subito presentata come l'isola in cui domina Kaido, uno dei quattro imperatori e sicuramente tra gli esseri più potenti al mondo. Ma l'isola di ONE PIECE è anche territorio di un sovrano, o meglio uno shogun, che ormai abbiamo imparato a conoscere: Orochi del clan Kurozumi.

Nel presente si è presentato subito come un despota, incapace di far proliferare la nazione ma che pensa soltanto ai propri affari personali e al benessere di pochi. Ma come ha fatto a raggiungere questa posizione? La risposta è stata data, poco alla volta, negli ultimi capitoli di ONE PIECE.

Il giovanissimo Orochi riesce a entrare nel gruppo di servitori del daimyo Yasuie, facendo lì i primi passi nel mondo della politica di Wanokuni. È dopo aver incontrato una vecchia del clan Kurozumi che però Orochi inizia a pianificare la caduta del clan Kozuki, sfruttando anche i poteri dei Frutti del Diavolo in possesso dai pochi membri rimasti del suo clan. Dopo aver circuito sempre più persone, riesce infine a convincere Sukiyaki a nominarlo reggente, prima di avvelenarlo.

A questo punto, insieme alla donna capace di trasformarsi negli altri col frutto Mane Mane, Orochi ha stretto un'alleanza con Kaido e ha iniziato a produrre armi nel paese, annichilendo le varie rivolte e attaccando anche il dominio di Kuri ancora sotto il controllo dei samurai di Oden.

Il ritorno di Oden ha segnato un'importante svolta: il Kozuki è l'ultimo nemico rimasto verso la completa sovranità sull'isola. Nel capitolo 969 di ONE PIECE, Orochi non ha mancato di dimostrare la sua perfidia, obbligando Oden ad accettare delle promesse poi infrante, culminando i suoi atti spregevoli con l'uccisione della moglie di Hyogoro e di altre sedici persone.

Ora Oden sta per vendicarsi, ma sappiamo già che purtroppo non andrà tutto per il meglio e che Orochi rimarrà a capo dell'isola per altri venti anni. Nel presente assisteremo alla sua detronizzazione e alla sconfitta definitiva di Kaido?