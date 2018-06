Asgardiani della Galassia: svelata la formazione della nuova serie Marvel!

"ANGELA, la non-molto-amata sorellastra di Thor. VALCHIRIA, una testa calda la cui forma umana corrisponde all'identità di Annabelle Riggs. SKURGE L'ESECUTORE, appena tornato da Hel. THROG, il potente Rospo del Tuono. THUNDERSTRIKE, l'eroe dietro le cui vesti si cela Kevin Masterson. E, infine, il DISTRUTTORE, l'armatura asgardiana costruita per sconfiggere i Celestiari - ma il suo possessore è sconosciuto".

Vecchie conoscenze e grandi sorprese nel nuovo team chiamato Asgardians of the Galaxy: parliamo, infatti, di Angela , Valchiria , Thunderstrike , Skurge , Throg e... un Distruttore ! Ignoriamo, tuttavia, chi sarà al comando della micidiale macchina asgardiana.

