Asgardians of the Galaxy: la guerra dei regni miete un altro Asgardiano

Asgardian of the Galaxy raggiunge il decimo numero, e la La Guerra dei Regni imperversa senza sosta all'interno dell'universo Marvel, e farne le spese sarà un altro Asgardiano.

Il decimo numero di Asgardians of the Galaxy mette in scena lo scontro tra i rimanenti membri del gruppo contro gli angeli di Heaven, portando la battaglia su Nairobi. Tra di loro c'era anche Skurge, entusiasta di poter tenere fede al suo soprannome "il giustiziere". Tuttavia ad un certo punto della battaglia, Skurge per difendere Throg viene colpito da un colpo energetico.

Questo ha spinto lui ed Angela a far indietreggiare i nemici con l'aiuto della sua poderosa ascia. Mentre gli angeli sono sul punto di tornare ad Heven, questi iniziano ad attaccare Skurge per farlo cedere definitivamente, e le ferite provocate dai colpi si aggravano sempre di più portandolo in fin d vita. Anche in punto di morte, egli rivendica la sua natura, affermando che un Asgardiano decaduto può seminare distruzione. Alla fine del numero 10, vediamo Skurge risvegliarsi nel Valhalla, con sua grande sorpresa. Nonostante le numerose morti Asgardiane che la Guerra dei Regni ha portato finora, i fan rimarranno sicuramente scossi dall'apparente dipartita di Skurge, dato che non possiamo dire quali ripercussioni avrà questo evento.

Lo sceneggiatore della Guerra dei Regni, Jason Aaron, aveva però dichiarato al sito Comicbook.com le seguenti parole:

"Posso dire con certezza che il lavoro svolto su Thor era per prepararmi a questo. L'avvenimento in questione cambierà lo status quo di Thor e di tutti i personaggi attorno a lui. Perciò sto concludendo la mia run sul personaggio nella maniera migliore possibile. Inoltre, tutto quello che sto facendo ora sarà indirizzato verso gli Avengers, in modo da scaturire grandi ramificazioni non solo per Thor ma anche per tutto il resto dell'Universo Marvel."

