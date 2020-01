Ash è inarrestabile nella nuova serie Pokémon, un altro trofeo si aggiunge alla collezione

Sono passati pochi mesi dall'incredibile vittoria della Lega di Alola ed Ash Ketchum, coprotagonista della nuova serie Pokémon insieme a Go, sembrerebbe essere diventato davvero inarrestabile. Nell'episodio 7 dell'anime infatti, il giovane campione si è assicurato un altro titolo dopo un'intensa battaglia, sotto lo sguardo incredulo del pubblico di Hoenn.

In attesa del nuovo episodio, previsto per il prossimo 12 gennaio, abbiamo deciso di analizzare i due scontri mostrati lo scorso 29 dicembre, in cui hanno particolarmente brillato il Mightyena di Houji e i due Pokémon di Ash.

Durante l'ennesima tappa del loro viaggio, i due protagonisti decidono di fermarsi al Parco Lotta di Hoenn per testare ancora una volta la loro abilità. Go è il primo a scendere in campo e durante i quarti si scontra con il talentuoso Houji. L'amico di Ash sceglie erroneamente il Pokémon erba Schyter, che viene immediatamente messo al tappeto da una mossa fuoco di Mightyena. Costretto ad affidarsi al suo starter, Go non può far altro che osservare mentre il suo inesperto Scorbunny finisce KO dopo un terribile uno/due del Pokémon buio.

Ash Ketchum, già vincitore dello stesso torneo durante il suo viaggio a Kanto, raggiunge la finale ed utilizza Mr. Mime come risposta all'Haryama di Houji, anch'esso vittorioso dopo le semifinali. Go osserva dagli spalti mentre Mr. Mime respinge tutti gli attacchi sberletese di Hariyama utilizzando riflesso. Esausto e bloccato, il Pokémon di Houji viene messo al tappeto dallo psichico di Barrierd, che a sua volta si ritira dopo aver perso la voglia di combattere.

Lo scontro si conclude con la battaglia tra i due pezzi forti, Mightyena e Pikachu. Lo starter di Ash fa valere tutta la sua esperienza colpendo con un attacco rapido il nemico e rispondendo allo sgranocchio che mise ko Scorbunny utilizzando colpo coda. Per un momento Mightyena sembra avere la meglio ma, dopo essere stato scaraventato in aria, Pikachu utilizza elettrotela per rimbalzare e lanciarsi contro il suo avversario, finendolo con un devastante codacciaio. La vittoria vale ad Ash l'ennesimo trofeo da esporre in bacheca.

E voi cosa ne pensate? Go potrà mai colmare il gap che lo separa da Ash? Fateci sapere la vostra lasciando un commento! Nel caso in cui foste fan della saga poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nuovo lungometraggio Pokémon in uscita il prossimo 10 luglio.