Ash si riunisce a un suo pokémon! Ecco chi è che fa il suo ritorno a sorpresa nell'anime

Ash Ketchum, alias occidentale di Satoshi, è uno dei protagonisti più affermati e famosi nel mondo degli anime. La sua avventura in Pokémon è durata 25 anni, durante i quali è rimasto sempre un bambino di 10 anni. Partito da Biancavilla, nella regione di Kanto, ha poi esplorato molti angoli diversi del mondo, venendo a contatto con altre creature.

Volta per volta ha catturato nuovi pokémon e si è presentato alle varie leghe per tentare di raggiungere il titolo di campione. Non ci è mai riuscito se non a Galar: durante l'ultima sfida contro Dandel ha vinto. In questo modo, finalmente, Ash è diventato campione di una Lega Pokémon. E ora? Ebbene, è stato annunciato a sorpresa che il protagonista cambierà. Dopo 25 anni, è tempo di salutare Ash e il suo Pikachu, che continueranno ovviamente ad allenarsi e viaggiare per scoprire cose nuove ma che non saranno più i protagonisti della prossima serie.

Tuttavia, l'avventura non è ancora finita dato che soltanto ad aprile ci sarà il debutto dei nuovi protagonisti. Nel frattempo quindi Ash continua il suo viaggio e, a sorpresa, rientra in contatto con uno dei suoi primissimi pokémon. Dopo Pikachu, Ash catturò un Caterpie. Quel bruchetto del Kanto si evolse in un Metapod prima e in un Butterfree poi, che però durò pochissimo nella squadra di Ash. La farfalla violacea infatti si unì a un gruppo della sua stessa specie fin dalle prime fasi dell'anime, lasciando così il protagonista.

A sorpresa, Pokémon Esplorazioni ha deciso di dedicare un episodio ad Ash e al suo Butterfree che si sono reincontrati dopo tantissimi anni. Al tramonto, con il sole che sta calando sempre di più all'orizzonte, c'è questa riunione che potete osservare nel video in basso. Ci saranno altre scene simili nei prossimi episodi?