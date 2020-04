Ash scende di nuovo in campo nell'episodio 20 di Pokémon, come si è conclusa la battaglia?

Come anticipato dalla preview di Pokémon mostratavi qualche giorno fa, Ash Ketchum è nuovamente sceso in campo nell'episodio 20 della nuova serie, con l'intento di guadagnare punti per avvicinarsi al traguardo Master Class. Cos'è successo dunque al ranking di Ash dopo quest'ultima battaglia? Facciamo il punto della situazione.

L'episodio 20 si apre con un tour guidato nel laboratorio di Sakuragi, durante il quale il professore svolge una lezione di orienteering per dei giovani studenti. Successivamente, Go amplia notevolmente il suo Pokédex catturando una serie di mostriciattoli di prima generazione, tra cui figurano Pidgey, due Nidoran (maschio e femmina) Oddish, Poliwag, Grimer, Ekans, e Farfetch'd.

Ash intanto viene sfidato in un match ufficiale da Seiya, giovane allenatore di Fiordoropoli specializzato nell'utilizzo di Pokemon di tipo Erba. Inizialmente restio, il protagonista decide di accettare lo scontro che si deciderà con una battaglia singola. La sfida, valida per il Pokémon World Championship, vede scontrarsi il Meganium di Seiya con il Pikachu di Ash.

Lo starter d'erba guadagna immediatamente un vantaggio, schivando l'elettrotela di Pikachu e colpendolo duramente. In aria il compagno di Ash utilizza Thunderbolt, ma finisce per subire un potente solarraggio che lo manda temporaneamente KO. Sfinito, Pikachu riesce comunque a utilizzare codacciaio, colpendo in pieno Meganium e chiudendo definitivamente l'incontro.

La battaglia ha portato Ash dal rank 3763 al 1512, avvicinandolo quindi ancora di più al suo obiettivo. Vi ricordiamo che per ottenere un rematch con il campione Dendel, l'allenatore dovrà riuscire ad entrare in Top 10.

La battaglia ha portato Ash dal rank 3763 al 1512, avvicinandolo quindi ancora di più al suo obiettivo. Vi ricordiamo che per ottenere un rematch con il campione Dendel, l'allenatore dovrà riuscire ad entrare in Top 10.