Ashido di My Hero Academia ha qualche problema con il povero Mineta

My Hero Academia, spaziando tra heroes e villain, è una delle opere con il maggior numero di personaggi in gioco, e i lettori del manga hanno da tempo scelto il loro preferito. Su una cosa, però, la maggioranza dei fan dell'opera concorda: Minorou Mineta è il personaggio meno eroico della serie, e a dirlo è stata anche Ashido nell'ultimo capitolo.

Nel capitolo 216 del manga, Mineta e Ashido hanno collaborato in una sfida contro la Classe 1-B, e nel de-briefing post battaglia, come potete vedere nel post in calce alla notizia, Ashido ha espresso tutte le sue perplessità sul compagno al professor Aizawa, definendo Mineta il "peggiore".

Le critiche di Ashido derivano dal fatto che Mineta, nel capitolo precedente, aveva usato la sua compagna come "cavia" per la sua nuova tecnica in cui utilizza i palloni prodotti dal suo quirk per rimbalzare e volare intorno alle ragazze. Sin dai primissimi capitoli, Mineta si è distinto come il personaggio pervertito del gruppo, una figura fortemente caricaturale molto spesso presente negli shonen come questo. Tuttavia, Per Ashido sopratutto, la tecnica usata dall'aspirante hero è stata una mossa particolarmente perversa, in quanto il rimbalzo iniziale lo aveva lanciato proprio nel suo petto.

Mineta ha anche visto qualche miglioramento nelle sue abilità da eroe nel corso della serie, ma il tono del personaggio è rimasto più o meno invariato dagli inizi, e questo lo sta relegandolo a semplice comparsa da commedia, cosa che non è avvenuta con gli altri membri dell Classe 1-A, tutti in qualche modo "approfonditi".

Horikoshi, però, con questa mossa potrebbe spingere Mineta a una sorta di evoluzione, ed è interessante che la critica sia stata fatta da Ashido, perché non è la prima volta che il mangaka delega al personaggio il compito di porre in essere determinate critiche.

Solo nei prossimi capitoli di My Hero Academia potremo vedere se le parole di Ashido avranno una qualche influenza su Mineta, per ora, l'esercitazione condivisa prosegue.