Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo, annunciato il cast vocale completo

Attraverso il sito ufficiale del lungometraggio d’animazione nipponica intitolato Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo (letteralmente “Se anche il mondo dovesse finire domani”), lo staff della pellicola ha recentemente svelato il cast vocale completo.

Questo vede gli strepitosi Yuuki Kaji e Maaya Uchida nei panni dei protagonisti Shin Hazama e Kotori, mentre Yoshiki Nakajima sarà Jin (l'alter ego proveniete da un altro Giappone) Sayaka Senbongi sarà Kotoko (una ragazza che somiglia molto a Kotori), Aoi Yūki sarà la misteriosa Miko, Inori Minase sarà Riko.



Diretto e sceneggiato da Yūhei Sakuragi (The Relative Worlds, Ingress) presso lo studio d'animazione Craftar, il film esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone il 25 gennaio 2019. La pellicola sarà distribuita da Shochiku Media Division. È stato inoltre annunciato che il tema principale del film, così come l’insert song intitolata "Ra, no Hanashi”, verrà cantato da AIMYON. Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo, infatti, sarà il primo anime a vantare una collaborazione con la giovanissima cantante nipponica.

La storia della pellicola ruota attorno a Shin e Kotori, entrambi giunti al terzo anno di scuola superiore. Shin la perso la madre quando era molto piccolo, e da allora tende a chiudersi. Kotori è l’amica di infanzia che si è sempre presa cura di lui. Un giorno, un alter ego proveniente da un altro Giappone appari dinanzi a loro.



Il direttore Yūhei Sakuragi sta anche scrivendo un romanzo che è considerato il “materiale originale” della pellicola. L’opera è attualmente serializzata sulla rivista Da Vinci della casa editrice Kadokawa. Sfortunatamente non sappiamo ancora se il lungometraggio arriverà mai nel nostro paese.