Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo, il nuovo trailer introduce la theme song

Dopo un paio di mesi di silenzio, finalmente è stato diffuso il primo teaser trailer esteso del lungometraggio animato originale Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo (titolo in inglese Even if the World Will End Tomorrow), diretto da Yūhei Sakuragi.

Il filmato (della durata di 1:35 minuto) anticipa la theme song del film, dal titolo "Ashita Sekai ga Owaru Toshitemo" e le cui parole del testo fanno riferimento al desiderio di protezione verso una persona importante. L'omonima sigla verrà cantata da Aimyon.

La pellicola originale debutterà in Giappone il 25 gennaio del prossimo anno e sarà animata in computer grafica presso lo studio Craftar, responsabile di diversi progetti animati quali Ingress. A dirigere il film troviamo Yūhei Sakuragi (The Relative Worlds noto anche come Soutai Seki, Ingress).

Ricordiamo inoltre il casto vocale completo:

Yuuki Kaji - Shin Hazama

- Maaya Uchida - Kotori Izumi

- Yoshiki Nakajima - Jin Hazama , l'altro "se stesso" di un altro Giappone

- , l'altro "se stesso" di un altro Giappone Sayaka Senbongi - Kotoko Izumi , una ragazza che somiglia molto a Kotori

- , una ragazza che somiglia molto a Kotori Aoi Yūki - Miko , una ragazza misteriosa

- , una ragazza misteriosa Inori Minase - Riko

- Kenjiro Tsuda - Genji Hazama , padre di Shin

- , padre di Shin Toshiyuki Morikawa - Shū Izumi , padre di Kotori

- , padre di Kotori Nana Mizuki - Yūri, il capo di un istituto di ricerca che collabora, dietro le quinte, con Kotoko su un determinato progetto

La storia si concentra su due personaggi in particolare, Shin e Kotori, studenti del terzo anno delle scuole superiori. Dopo aver perso la madre in tenera età, Shin ha avuto sempre la tendenza di chiudersi in se stesso, ma grazie alla sua amica d'infanzia Kotori, il protagonista non si è mai sentito completamente solo. I giovani vengono inquadrati nel trailer nel momento in cui Shin decide di dichiararsi alla sua amica, ma poco prima di riuscire a finire la frase, davanti al giovane compare una figura. Come già accaduto nell'anime Soutai Sekai, anche qui i protagonisti devono fare i conti faccia a faccia con i propri doppi, provenienti da un'altro mondo.

Che ve ne pare di questo lungometraggio? Vi incuriosisce?