Askeladd e Thors saranno i protagonisti di Vinland Saga episodio 4

Amazon Prime Video sta portando nel suo catalogo i vari episodi di Vinland Saga, epica storia sui vichinghi che tornerà la prossima settimana con il quarto episodio. I primi tre episodi sono stati tutti trasmessi il 7 luglio e ciò ha provocato tantissima attesa per la prossima storia, programmata per domenica 28 luglio.

Il primo episodio di Vinland Saga ha presentato tutti i personaggi e la serie di eventi che ha portato Thors e suo figlio Thorfinn lontani dalla loro casa in Islanda, obbligandoli a intraprendere un viaggio in cui sono caduti nelle grinfie di Askeladd, mercenario assoldato da Floki. L'imboscata in cui il capitano Askeladd attira Thors sarà il centro dell'episodio 4, come mostrato nel video di anticipazione che potete vedere in alto.

Nella clip, della durata di soli quindici secondi, vediamo Thors prepararsi a un duello mentre Thorfinn assiste entusiasta alle gesta del padre, il quale ha messo KO numerosi guerrieri con i soli pugni. Sul finale, Askeladd utilizza un trucco prendendo in ostaggio Thorfinn e provocando quindi la reazione di Thors. L'episodio 4 di Vinland Saga si intitolerà "Un vero guerriero".

Vinland Saga è un manga scritto e disegnato da Makoto Yukimura, già autore di Planetes. Pubblicato a partire dal 13 aprile 2005, fu inizialmente serializzato su Weekly Shonen Magazine, per poi passare alla rivista mensile seinen di Kodansha Afternoon. Attualmente la serie è ancora in corso con 161 capitoli e 22 volumi pubblicati.