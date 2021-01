Aspettate il film di Evangelion? Questo cosplay di Misato Katsuragi vi aiuterà nell'attesa

Dopo lo strano finale di Neon Genesis Evangelion degli anni '90, Hideaki Anno e Gainax riproposero una versione alternativa con il film End of Evangelion, anch'esso criptico nell'ultima fase. Ma poi negli anni 2000 è arrivato il nuovo progetto Rebuild of Evangelion che si è sviluppato nel corso dell'ultimo decennio.

Purtroppo l'ultimo lungometraggio di questa saga sembra essere maledetto. Il Coronavirus ne ha stoppato la proiezione nelle sale nel 2020 e l'ha rifatto anche nel 2021. Infatti Evangelion 3.0 + 1.0 era programmato per gennaio ma la nuova ondata di Coronavirus e la messa in stato di emergenza del Giappone ha obbligato ancora una volta studio Gainax a rinviare la proiezione a data da destinarsi.

Per questo ora i fan di Evangelion sono davvero scoraggiati e vorrebbero vedere novità per il film che chiuderà per sempre la storia. In aiuto accorre la cosplayer Grusha che ha deciso di proporre un cosplay ispirato proprio a un personaggio di Neon Genesis Evangelion. Oltre Asuka Langley e Rei Ayanami, l'altro personaggio femminile più conosciuto dell'opera è Misato Katsuragi.

Ed è proprio un cosplay di Misato Katsuragi quello che potete vedere in basso. Protagonista dei sogni di Shinji, ora la ragazza si presenta in carne e ossa con i soliti capelli viola e lunghi, il vestito nero e il cappotto rosso. Speriamo però di rivederla anche al cinema in un tempo breve.